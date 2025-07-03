Чим занепокоєні центральні банки

Згідно з опитуванням серед майже 40 центральних банків, частка респондентів, які розглядають геополітичне використання валютних резервів як інвестиційний ризик, зросла до 49%. У 2024 році вона становила 32% і лише 14% у 2023 році, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Геополітичний ризик став вкрай важливим фактором у нашій аналітиці. На цьому тлі золото стало особливо популярним, оскільки служить захистом від потрясінь і погіршення відносин між провідними економіками,

– стратег з центральних банків в UBS Asset Management Філіп Салман.

Як реагують центральні банки

Центральні банки стали основним фактором зростання цін на золото, які подвоїлися з кінця 2022 року. Посилення попиту почалося після заморожування російських валютних резервів, що зробило злитки привабливими як актив, який важко конфіскувати.

Важливо! Золото обігнало євро і посіло друге місце серед активів у міжнародних резервах, поступаючись тільки долару.

Золото сьогодні явно розглядається як засіб зниження санкційних ризиків. Якщо ви купуєте золото, репатріюєте його і зберігаєте всередині країни, накласти санкції на такий актив набагато складніше,

– пояснив голова підрозділу глобальних суверенних ринків в UBS Asset Management Массіміліано Кастеллі.

За даними опитування, інтерес до золота зберігається: 52% опитаних центральних банків мають намір збільшити його частку протягом найближчого року. Крім того, золото визнано класом активів з найкращою очікуваною прибутковістю в наступні п'ять років.

Примітно! За даними Міжнародного валютного фонду, частка долара у світових валютних резервах продовжує знижуватися: з приблизно 70% у 2000 році – до менше ніж 60% в останні роки. Серед основних бенефіціарів цієї тенденції – євро, частка якого зросла до 20%.

На думку аналітиків, відхід від долара почався ще за президентства Дональда Трампа. За минулий рік долар став валютою, яку найчастіше продавали керуючі резервами, тоді як євро, навпаки, частіше включався в портфелі.

Багато хто почав замислюватися, чи варто повністю покладатися на долар як на єдиний надійний актив, або ж розумніше диверсифікуватися – наприклад, шляхом купівлі облігацій або інших інструментів. Це новий підхід,

– додав Кастеллі.

Проте, повноцінної альтернативи долару поки не існує. Більшість учасників опитування вважають, що він збереже статус світової резервної валюти в найближчому майбутньому — завдяки високій ліквідності та надійності казначейських облігацій США.