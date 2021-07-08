Американська сенаторка закликає усіх купувати біткойн: чому вона схвильована обвалом ринку
Джерело:Independent
Американська сенаторка від Республіканської партії Синтія Лумміс зізналася, що активно купує біткойн. За її словами, вона вже інвестувала понад 100 тисяч доларів у криптовалюту. Чому сенаторка закликає усіх купувати біткойн – читайте далі.
Синтія Лумміс називає криптовалюту однією з найнадійніших гаваней для заощаджень у довгостроковій перспективі. Вона також радить, купувати цифрові монети та зберігати їх на майбутнє, в тому числі й для свого пенсійного фонду.
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Сенаторка з США купує біткойн
Лумміс почала купувати біткойн у 2013 році. Її перша цифрова монета коштувала 330 доларів. Загалом вона має 5 біткойнів. Зараз вони коштують 168 тисяч доларів. Сенаторка зізналася, що вона дуже схвильована обвалом на ринку криптовалюти, оскільки тепер можна купувати віртуальну валюту за менші гроші.
Я також хотіла б, щоб люди могли використовувати біткойн та криптовалюти, яким вони надають перевагу, які будуть безпечними та відповідатимуть вимогам Закону про боротьбу з відмиванням грошей та Закону про банківську таємницю,
– додала Лумміс.
Американська сенаторка агітує за біткойн / Фото Getty Images
Депутатка також висловила сподівання, що криптоіндустрія буде зростати та розвиватися, а регулятори швидше впровадять фінансові та технологічні досягнення, які приносить біткойн. Крім того, Лумміс має надію, що будь-які правила, які запровадить влада США, будуть простими, легкими для розуміння та не надто обмежуватимуть ринок.
Що відбувається з біткойном
- Біткойн впав до 5-місячного мінімуму на тлі посилення заборони криптовалют у Китаї. Боротьба китайської влади з грошима майбутнього набирає оберти. Зокрема, Пекін закликав фінансових гігантів відмовитися від цифрових монет.
- Коливання на ринку криптовалют тривають. Експерт NewsBTC Аяш Джиндал вважає, що все ще попереду. Він виділив можливі сценарії розвитку подій.
- Інвестор,який передбачив світову економічну кризу 2008 року, знову б'є на сполох. Майкл Беррі переконаний, що фінансові ринки знаходяться в "бульбашці" безпрецедентного масштабу.