Синтия Луммис называет криптовалюты одной из самых надежных гаваней для сбережений в долгосрочной перспективе. Она также советует, покупать цифровые монеты и сохранять их на будущее, в том числе и для своего пенсионного фонда.

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Сенатор из США покупает биткоин

Луммис начала покупать биткоин в 2013 году. Ее первая цифровая монета стоила 330 долларов. В целом она имеет 5 биткоинов. Сейчас они стоят 168 тысяч долларов. Сенатор призналась, что она очень взволнована обвалом на рынке криптовалют, поскольку теперь можно покупать виртуальную валюту за меньшие деньги.

Я также хотела бы, чтобы люди могли использовать биткоин и криптовалюты, которым они предпочитают, и будут безопасными и отвечать требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег и Законе о банковской тайне,

– добавила Луммис.

Американский сенатор агитирует за биткоин / Фото Getty Images

Депутат также выразила надежду, что криптоиндустрия будет расти и развиваться, а регуляторы скорее введут финансовые и технологические достижения, которые приносит биткоин. Кроме того, Луммис надеется, что любые правила, которые введет власть США будут простыми, легкими для понимания и не слишком ограничивать рынок.

Что происходит с биткоином:

Биткоин упал до 5-месячного минимума на фоне усиления запрета криптовалют в Китае. Борьба китайских властей с деньгами будущего набирает обороты. В частности, Пекин призвал финансовых гигантов отказаться от цифровых монет.

Колебания на рынке криптовалюта продолжаются. Эксперт NewsBTC Аяш Джиндал считает, что все еще впереди. Он выделил возможные сценарии развития событий.

Инвестор, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, снова бьет тревогу. Майкл Берри убежден, что финансовые рынки находятся в "пузыре" беспрецедентного масштаба .