Синтія Лумміс називає криптовалюту однією з найнадійніших гаваней для заощаджень у довгостроковій перспективі. Вона також радить, купувати цифрові монети та зберігати їх на майбутнє, в тому числі й для свого пенсійного фонду.

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Сенаторка з США купує біткойн

Лумміс почала купувати біткойн у 2013 році. Її перша цифрова монета коштувала 330 доларів. Загалом вона має 5 біткойнів. Зараз вони коштують 168 тисяч доларів. Сенаторка зізналася, що вона дуже схвильована обвалом на ринку криптовалюти, оскільки тепер можна купувати віртуальну валюту за менші гроші.

Я також хотіла б, щоб люди могли використовувати біткойн та криптовалюти, яким вони надають перевагу, які будуть безпечними та відповідатимуть вимогам Закону про боротьбу з відмиванням грошей та Закону про банківську таємницю,

– додала Лумміс.

Американська сенаторка агітує за біткойн / Фото Getty Images

Депутатка також висловила сподівання, що криптоіндустрія буде зростати та розвиватися, а регулятори швидше впровадять фінансові та технологічні досягнення, які приносить біткойн. Крім того, Лумміс має надію, що будь-які правила, які запровадить влада США, будуть простими, легкими для розуміння та не надто обмежуватимуть ринок.

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