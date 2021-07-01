Експерт NewsBTC Аяш Джиндал вважає, що це ще не кінець. На його думку, вартість біткойна може змінитися вже найближчим часом.

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Турбулентність навколо біткойна

Біткойну не вдалося закріпитися вище ключової зони підтримки на рівні 35 тисяч доларів. Загалом Джиндал виділив три ключові рівні підтримки для біткойна:

35,7 тисячі доларів,

35,5 тисяч доларів,

35,2 тисячі доларів.

За його словами, після того, як ціна біткойна опустилася нижче цих рівні, то цілком можливо, що криптовалюта може продовжувати дешевшати. За даними CoinDesk, зараз цифрова монета торгується за ціною трохи вищою 33 тисяч доларів. Вранці біткойн коштував майже 35 тисяч доларів.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk

Аналітик підмітив, що для того, щоб віртуальна валюта почала дорожчати необхідно, щоб її вартість закріпилася на рівні 35,7 тисячі доларів. За його словами, у такому разі біткойн має шанс злетіти в ціні до 36 тисяч доларів за монету, після чого рівень опору складе 36,5 тисяч доларів. Наступною ключовою відміткою стане ціна на рівні 36,7 тисячі доларів. Ймовірно, що на фоні цього бики підтримуватимуть зростання біткойна до 37 тисяч доларів. Джиндал прогнозує, що зростання може сповільнитися, коли ціна досягне позначок у 38 та 40 тисяч доларів.

Бики Це трейдери, які заздалегідь скуповують цінні папери, сподіваючись, що їхня ціна з часом зросте, щоб потім вигідно продати їх дорожче.

Чому почалося падіння криптовалют

Біткойн та інші цифрові валюти знецінюються протягом кількох останніх місяців. Ринок почав падати після посилення контролю зі сторони регуляторів з США, країн Європи та Китаю. Крім того, біткойн різко втратив у ціні через рішення Tesla припинити приймати платежі у цій криптовалюті. Ілон Маск тоді заявив, що компанія ухвалила це рішення через те, що майнінг цифрових монет шкодить навколишньому середовищу.

На цьому фоні, біткойна подешевшав майже вдвічі від свого історичного максимуму – майже 65 тисяч доларів за монету. Найвідоміша криптовалюта встановила цей рекорд в середині квітня.

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