Яка ситуація з акціями зараз?

На ситуацію з акціями також вплинули нові ставки на штучний інтелект, повідомляє Reuters.

Читайте також Долар наблизився до історичного максимуму: офіційний курс на 21 квітня

Ми розглядаємо ШІ як надпотужну мегасилу, оскільки витрати на розширення зростають з уже історичних рівнів, підтримуючи наші акції з переважним значенням у США та на ринках, що розвиваються,

– йдеться у дослідницькому звіті BlackRock Investment Institute.

Окрім цього, інвестори продовжують слідкувати за слуханнями в Сенаті. Йдеться про затвердження Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи.

Важливо! Ворш є кандидатом Трампа.

Зокрема, наразі на ринку виникли такі зміни:

найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії – збільшився на 1,1%;

південнокорейський Kospi зріс на 2,7%;

ф'ючерси на e-mini індекс S&P 500 збільшились на 0,2%.

Зверніть увагу! Водночас ціни на нафту дещо знизились. Наприклад, марка Brent впала на 0,8% і тепер складає – 94,71 долара за барель.

Зауважимо, ситуація між США та Іраном загострена. Адже скоро має закінчитись двотижневе перемир'я. США вже були готові відправити посланців у Пакистан. А от Іран ще вчора казав про зміну планів. Тегеран не планував брати участь у нових переговорах, але потім змінив думку.

Як змінилась ситуація з валютою, золотом та криптою 20 квітня?

Індекс долара США зріс на 0,1%, сягнувши – 98,139. Фактично, наразі валюта перебуває в такому ж діапазоні, як і на минулому тижні.

Зауважте! Вказаний індекс вимірює силу долара відносно кошика з шести валют.

Як змінився долар відносно інших валют:

євро – 1,1784 долара;

фунт стерлінгів – 1,3535 долара;

австралійський долар – 0,7164 долара.

Водночас, ситуація на валютному ринку демонструє, що більшість валют стабільні. Наразі вони очікують встановлення домовленостей між Іраном та США, а також – відкриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Трамп, схоже, прагне досягти угоди з Іраном і швидко припинити війну, але це дуже залежить від результату переговорів,

– сказала валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Керол Конг.

Цікаво! Як показує статистика, дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 0,2 базисного пункту. Тепер вона складає 4,25%.

До того ж на ринку помітне падіння золота на 0,8%. Тепер цей метал має ціну – 4 782,49 долара за унцію.

Криптовалюти повернулися до значень, що панували на початку лютого:

біткойн – впав на 0,7% – тепер він складає 75 794,99 долара;

ефір впав 1,2% – тепер його ціна 2 310,93 долара.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?