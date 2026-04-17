Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 17 квітня торгується по 43,64 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 12 копійок проти 16 квітня. Офіційний курс євро становить 51,42 гривні, отже його ціна зросла ще на 15 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 20 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,89 гривні (+25 копійок);

євро – 51,77 гривні (+35 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 17 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,50 гривні , а продаж – по 44,05 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,76 гривні , а продаж – по 43,85 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,28 гривні, а продають – по 43,86 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 17 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,95 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,40 гривні , а продаж – по 51,59 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,22 гривні, а продають – по 51,85 гривні.

Як впливає війна на Близькому Сході?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий нагадав, що глобальна ситуація залишається нестабільною, і це ускладнює роботу економік багатьох країн.

За словами банкіра, подальша динаміка валют значною мірою залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході, однак чітких сигналів до стабілізації поки немає. На цьому тлі ціни на пальне, ймовірно, і далі будуть високими.

Водночас у разі загострення ситуації долар може зміцнитися як захисний актив. Євро натомість перебуватиме під тиском через енергетичні та економічні ризики.