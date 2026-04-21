Какая ситуация с акциями сейчас?
На ситуацию с акциями также повлияли новые ставки на искусственный интеллект, сообщает Reuters.
Мы рассматриваем ИИ как сверхмощную мегасилу, поскольку расходы на расширение растут с уже исторических уровней, поддерживая наши акции с преимущественным значением в США и на развивающихся рынках,
– говорится в исследовательском отчете BlackRock Investment Institute.
Кроме этого, инвесторы продолжают следить за слушаниями в Сенате. Речь идет об утверждении Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы.
Важно! Уорш является кандидатом Трампа.
В частности, сейчас на рынке возникли следующие изменения:
- самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии – увеличился на 1,1%;
- южнокорейский Kospi вырос на 2,7%;
- фьючерсы на e-mini индекс S&P 500 увеличились на 0,2%.
Обратите внимание! В то же время цены на нефть несколько снизились. Например, марка Brent упала на 0,8% и теперь составляет – 94,71 доллара за баррель.
Заметим, ситуация между США и Ираном обостренная. Ведь скоро должно закончиться двухнедельное перемирие. США уже были готовы отправить посланников в Пакистан. А вот Иран еще вчера сообщал об изменении планов. Тегеран не планировал участвовать в новых переговорах, но потом изменил мнение.
Как изменилась ситуация с валютой, золотом и криптой 20 апреля?
Индекс доллара США вырос на 0,1%, достигнув – 98,139. Фактически, сейчас валюта находится в таком же диапазоне, как и на прошлой неделе.
Обратите внимание! Указанный индекс измеряет силу доллара относительно корзины из шести валют.
Как изменился доллар относительно других валют:
- евро – 1,1784 доллара;
- фунт стерлингов – 1,3535 доллара;
- австралийский доллар – 0,7164 доллара.
В то же время, ситуация на валютном рынке демонстрирует, что большинство валют стабильны. Сейчас они ожидают установления договоренностей между Ираном и США, а также – открытия Ормузского пролива, сообщает Reuters.
Трамп, похоже, стремится достичь соглашения с Ираном и быстро прекратить войну, но это очень зависит от результата переговоров,
– сказала валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.
Интересно! Как показывает статистика, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,2 базисных пункта. Теперь она составляет 4,25%.
К тому же на рынке заметно падение золота на 0,8%. Теперь этот металл имеет цену – 4 782,49 доллара за унцию.
Криптовалюты вернулись к значениям, царившим в начале февраля:
- биткойн – упал на 0,7% – теперь он составляет 75 794,99 доллара;
- эфир упал 1,2% – теперь его цена 2 310,93 доллара.
Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Напряжение между США и Ираном возросло из-за захвата силами США иранского танкера, которое произошло на выходных. Напомним, это происходило в рамках блокады Ормуза о которой Трамп сообщал ранее. Американские силы решили блокировать именно иранские порты, чтобы давить на Тегеран.
Неопределенность на рынках добавляло то, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник еще находился в США. То есть, тезисы, что посланник США направлялся в Пакистан, оказались ложными.