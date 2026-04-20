Що відбувається на ринках зараз?
Світовий фондовий індекс MSCI впав на майже 0,26%, повідомляє Reuters.
Окрім цього, відбулися такі зміни:
- ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на майже 5% – до 94,92 долара за барель;
- європейський міжрегіональний індекс STOXX 600 впав на 1,1%;
- ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,54%.
Ринки намагаються чіплятися за кожну новину, яка може вказувати на той чи інший результат, звідси й ці великі коливання. Але ситуація все ще дуже невизначена та волатильна,
– сказала економіст Investec Сандра Хорсфілд.
Варто відмітити також зміцнення долара та зниження золота. Цей метал з початку війни на Близькому Сході подешевшав на понад 8%. Сьогодні 1 унція золота має ціну – 4 792,89 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Важливо! Долар стабілізувався на рівні – 1,1773 долара за євро.
Облігації, які зросли в п'ятницю, знизилися, а дохідність бенчмаркових 10-річних казначейських облігацій зросла на 2,4 базисних пункти до 4,2678%, тоді як дохідність 10-річних державних облігацій Німеччини востаннє була на 2,9 базисних пунктів вищою та становила 2,9947%,
– йдеться у повідомленні.
Що відбувається між Іраном та США зараз?
Побоювання, що режим припинення вогню між США та Іраном може бути порушено зросло після того, як американські сили захопили іранське вантажне судно, що намагалось подолати блокаду. Тегеран пообіцяв за це помститися.
Іран на минулому тижні оголосив про зупинку блокади Ормуза. Натомість США наголошували на продовженні блокування іранських портів.
Наприклад, в суботу через Ормузьку протоку пройшло понад 20 суден із різними вантажами. А уже в неділю Іран відмовився від подальших переговорів з США. Водночас американський уряд уже відправив своїх посланців в Пакистан.