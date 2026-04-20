Що відбувається на ринках зараз?

Світовий фондовий індекс MSCI впав на майже 0,26%, повідомляє Reuters.

Окрім цього, відбулися такі зміни:

ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на майже 5% – до 94,92 долара за барель;

європейський міжрегіональний індекс STOXX 600 впав на 1,1%;

ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,54%.

Ринки намагаються чіплятися за кожну новину, яка може вказувати на той чи інший результат, звідси й ці великі коливання. Але ситуація все ще дуже невизначена та волатильна,

– сказала економіст Investec Сандра Хорсфілд.

Варто відмітити також зміцнення долара та зниження золота. Цей метал з початку війни на Близькому Сході подешевшав на понад 8%. Сьогодні 1 унція золота має ціну – 4 792,89 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Важливо! Долар стабілізувався на рівні – 1,1773 долара за євро.

Облігації, які зросли в п'ятницю, знизилися, а дохідність бенчмаркових 10-річних казначейських облігацій зросла на 2,4 базисних пункти до ​4,2678%, тоді як дохідність 10-річних державних облігацій Німеччини востаннє була на 2,9 базисних пунктів вищою та становила 2,9947%,

– йдеться у повідомленні.

Що відбувається між Іраном та США зараз?