Чому відбувалось зростання акцій?

Зростання вказаних акцій відбувалось попри війну між Іраном та США, повідомляє Bloomberg.

Як показують дані ринків:

Індекс ринків, що розвиваються, MSCI піднявся сьогодні на 2%. Він сягнув історичного максимуму. Це сталося саме через лідерів у галузі ШІ – Тайвань та Південну Корею.

Південнокорейський індекс Kospi, своєю чергою, досяг рекордного максимуму.

Зміцнення акцій не призвело до зростання валют, а валюти Азійсько-тихоокеанського регіону страждають від зміцнення долара та відновлення цін на сиру нафту,

– вказує ринковий стратег Азійсько-тихоокеанського регіону в BNY Ві Кхун Чонг.

Потрібно розуміти, що попри таке зростання акцый, загострились ризики. Зокрема, йдеться про концентрацію зусиль в одній сфері – розвитку ШІ. Тобто, може відбутися значний спаде, якщо попит на AI впаде.

Яка ситуація виникла з азійськими валютами?