Чому відбувалось зростання акцій?
Зростання вказаних акцій відбувалось попри війну між Іраном та США, повідомляє Bloomberg.
Читайте також Акції сягають піків, адже між Іраном та США нове "перемир'я"
Як показують дані ринків:
- Індекс ринків, що розвиваються, MSCI піднявся сьогодні на 2%. Він сягнув історичного максимуму. Це сталося саме через лідерів у галузі ШІ – Тайвань та Південну Корею.
- Південнокорейський індекс Kospi, своєю чергою, досяг рекордного максимуму.
Зміцнення акцій не призвело до зростання валют, а валюти Азійсько-тихоокеанського регіону страждають від зміцнення долара та відновлення цін на сиру нафту,
– вказує ринковий стратег Азійсько-тихоокеанського регіону в BNY Ві Кхун Чонг.
Потрібно розуміти, що попри таке зростання акцый, загострились ризики. Зокрема, йдеться про концентрацію зусиль в одній сфері – розвитку ШІ. Тобто, може відбутися значний спаде, якщо попит на AI впаде.
Яка ситуація виникла з азійськими валютами?
Азійські валюти дещо впали. Вони знизились, зокрема, через здорожчання нафти. До того ж триває конфлікт на Близькому Сході. Між США та Іраном відчувається напруга, що збільшує невизначеність.
Потрібно розуміти, що саме зростання цін на нафту створило напругу для зовнішніх фінансів кількох азійських країн. Річ у тім, що ці держави є імпортерами палива. Наприклад, індонезійська рупія та індійська рупія показали найгірші результати, з початку 2026 року.