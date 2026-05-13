Чи можуть надрукувати гроші з портретом Трампа?

На лицьовій стороні купюри найвищого в США номіналу був зображений сам господар Білого дому. Чи можливо це в реальному житті та що каже закон – розбиралися в Bloomberg.

Зображення на національній валюті часто використовують як спосіб підкреслити цінності, історію та силу. Наприклад, у США давно діє правило, яке забороняє розміщувати на банкнотах і монетах живих людей, аби уникнути будь-яких асоціацій із монархією – це пов'язано з історією становлення країни.

Ба більше, навіть у Великій Британії на нових грошах планують зображати дику природу замість національних постатей, відповідно до вподобань самих громадян.

Тож не зовсім зрозуміло, що мав на увазі Трамп, оприлюднивши на сторінці в Truth Social 100 доларів із власним портретом.



Пост Трампа від 12 травня 2026 року / Скриншот 24 Каналу

Журналісти припускають, що це може бути лише черговою провокацією політика. Річ у тім, що він уже давно використовує свою соцмережу для публікації епатажних і подекуди фантастичних зображень – від карт із "приєднаною" до США Канадою до згенерованого штучним інтелектом образу, де постає нібито в образі Ісуса Христа.

Важливо! Ні Білий дім, ні міністерство фінансів не відповіли на запити про коментарі. Водночас ЗМІ припускають – допис Трампа може стати новим приводом для протестів під гаслом No Kings.

Цікаво й те, що це сталося за кілька днів після повідомлення Держдепартаменту про підготовку обмеженого тиражу ювілейних паспортів – також з обличчям чинного президента, яке розмістять навпроти ілюстрації з підписання Декларації незалежності в 1776 році, передає Reuters.

Нагадаємо, раніше заклики "увічнити пам'ять" про господаря Білого Дому вже лунали від представників Республіканської партії. Законодавець Брендон Гілл пропонував розмістити фото Трампа якраз на 100-доларовій купюрі, а Джо Вілсон – спеціально створити новий номінал у 250 доларів.

Як Трамп потрапить на гроші США?

Щоправда, Трамп незабаром усе ж з'явиться на грошах. У березні Скотт Бессент оголосив, що поряд із його підписом як очільника мінфіну вперше в історії з'явиться автограф президента.

Окрім того, до 250-річчя незалежності США планують випустити золоту монету із зображенням Трампа з одного боку та американського орла – з іншого. Саме пам'ятний статус фактично дозволяє обійти 160-річну заборону щодо портретів чинних посадовців або живих людей на американській готівці.

Брендон Біч Скарбник Сполучених Штатів Напередодні 250-ї річниці ми з великим ентузіазмом готуємо монети, які уособлюють незламний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного зображення для аверсу, аніж портрет чинного президента Дональда Трампа.

