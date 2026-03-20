Як може виглядати нова монета США?

Ця монета буде частиною серії, яка приурочена до 250-річчя Америки, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Членами цієї комісії є особи, яких призначив Трамп.

Що відомо про цю монету:

вона має бути виготовлена із золота;

і мати – 24 карати – тобто, бути із золота найвищої проби.

Зауважимо, що це не перша спроба союзників Трампа розмістити його ім'я на валюті, будівлях та урядових програмах. Наразі дизайн нової монети вже ухвалено. Щобільше, його узгодив Трамп. Очікується, що незабаром міністр фінансів Скотт Бессент накаже карбувати цю монету.

Для зображення Трампа використали фотографію, що виставлена ​​в Національній портретній галереї у Вашингтоні.



Який вигляд матиме монета із портретом Трампа / Фото Treasury United States Mint

Важливо розуміти, що карбування цієї монети не може відбуватися без дозволу Казначейства, повідомляє NBC News. Уже ця установа враховує позиції:

комісії з образотворчих мистецтв.

громадянського консультативного комітету з монетного виробництва (CCAC);

федеральної групи з ширшим колом членів.

Брендон Біч 46-й скарбник Сполучених Штатів Америки Наближаючись до нашого 250-річчя, ми раді підготувати монети, які уособлюють незмінний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного профілю для лицьової сторони таких монет, ніж профіль нашого чинного президента Дональда Дж. Трампа

Дональд Скарінчі, член двопартійного Громадянського консультативного комітету з питань монетної справи, окремої федеральної групи також прокоментував цю ситуацію. Він вказав, що це не перший випадок, коли чинний президент з'являється на пам'ятній монеті.

Нагадаємо! Саме Скарінчі був учасником окремої федеральної групи, яка ще в лютому відмовилася розглядати ідею, що Трамп з'явиться на пам'ятній монеті.

У 1926 році, через 150 років після того, як американські колонії опублікували Декларацію незалежності від британського правління 1776 року, зображення президента-республіканця Келвіна Куліджа, який на той час обіймав посаду, з'явилося на пам'ятній монеті, хоча його профіль був перекритий зображенням Джорджа Вашингтона, першого президента Америки,

– вказує видання.

Проте, як каже Скарінчі, ситуація з Трампом геть інша. Адже чинний американський президент буде сам на монеті, до того ж вона значно більша ніж попередня аналогічна.

