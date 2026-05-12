Який курс долара 12 травня?

Станом на 12 травня, офіційний курс долара – 43,96 гривні, повідомляє НБУ.

В банках середній курс, як повідомляє видання "Мінфін", змінився так:

купівля – 43,75 гривні за долар США;

продаж – 44,19 гривні за долар США.

Зміни відчутні і в обмінниках:

купівля – 43,80 гривні за долар США;

продаж – 43,88 гривні за долар США.

Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу вказала, що стрибок валюти, який стався на початку тижня є доволі передбачуваним. Усе через події на минулому тижні.

Ганна Золотько Членкиня правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Одним із ключових чинників минулого тижня стало повернення значних обсягів гривневої ліквідності в систему – 90 мільярдів євро, які фактично "розморозилися" через бюджетні виплати та фінансові операції держави.

Зауважимо, що саме на початку тижня долар сягнув психологічної позначки. Тобто, рівня – 44 гривні.

А директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу вказав, що ситуація протягом тижня 11 – 15 травня залишатиметься передбачуваною. Немає ознак значного зниження чи зростання курсу.

Зокрема, Лєсовий відзначає вплив на ринок рішення НБУ не змінювати облікову ставку. Нагадаємо, на засіданні 30 квітня регулятор вирішив зберегти її на рівні 15%. Відповідно, на ринок дещо зменшився тиск.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Готівковий ринок не потерпатиме від шаленого попиту. Фактично рішення Нацбанку слід розглядати, як "знеболювальне", що підтримуватиме валютний ринок у контрольованому стані.

За скільки зараз можна придбати 500 доларів?

у банку придбати 500 доларів наразі можна за орієнтовно – 22 095 гривень;

в обміннику для придбання 500 доларів буде достатньо орієнтовно – 21 940 гривень.

Якщо здати 500 доларів, скільки можна отримати гривень?

при обміні 500 доларів у банку, можна виручити орієнтовно – 21 875 гривень;

а в обміннику, обмінявши 500 доларів можна отримати майже – 21 900 гривень.

Чому при обміні доларів можна отримати меншу суму?