Як змінився курс долара 11 травня 2026 року?

Офіційний курс долара, станом на 11 травня – 43,86 гривні, повідомляє НБУ.

Водночас, як показують дані видання "Мінфін", у банку середній курс долара, станом на сьогодні, такий:

купівля – 43,63 гривні за долар США;

продаж – 44,13 гривні за долар США.

В обмінниках курс також дещо змінився:

купівля – 43,80 гривні за долар США;

продаж – 43,87 гривні за долар США.

У ексклюзивному коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько вказала, що протягом 11 – 15 травня курс долара буде відносно стабільним. На ринку відсутній гострий дефіцит валюти. До того ж є достатня пропозиція долара.

Ганна Золотько Членкиня правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Одним із ключових чинників минулого тижня стало повернення значних обсягів гривневої ліквідності в систему – 90 мільярдів євро, які фактично "розморозилися" через бюджетні виплати та фінансові операції держави. Такі обсяги зазвичай створюють додатковий тиск на валютний ринок, адже частина коштів переходить у попит на валюту як з боку бізнесу, так і з боку населення.

Золотько каже, що саме цією ситуацією пояснюється стрибок на початку тижня. Валюта сягнула психологічної позначки – 44 гривні за долар.

За скільки можна купити 100 доларів зараз?

у банку придбання 100 доларів наразі обійдеться в приблизно – 4 413 гривень

в обміннику 100 доларів можна буде придбати за орієнтовно – 4 387 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 доларів зараз?

при здачі 100 доларів у банк, реально виручити орієнтовно – 4 363 гривень;

в обміннику за 100 доларів уже можна буде виручити майже – 4 380 гривень

Що важливо знати про обмін доларів зараз?