Як змінився курс долара 11 травня 2026 року?
Офіційний курс долара, станом на 11 травня – 43,86 гривні, повідомляє НБУ.
Читайте також Долар в Україні подорожчав – чи вигідно обмінювати валюту після вихідних
Водночас, як показують дані видання "Мінфін", у банку середній курс долара, станом на сьогодні, такий:
- купівля – 43,63 гривні за долар США;
- продаж – 44,13 гривні за долар США.
В обмінниках курс також дещо змінився:
- купівля – 43,80 гривні за долар США;
- продаж – 43,87 гривні за долар США.
У ексклюзивному коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько вказала, що протягом 11 – 15 травня курс долара буде відносно стабільним. На ринку відсутній гострий дефіцит валюти. До того ж є достатня пропозиція долара.
Одним із ключових чинників минулого тижня стало повернення значних обсягів гривневої ліквідності в систему – 90 мільярдів євро, які фактично "розморозилися" через бюджетні виплати та фінансові операції держави. Такі обсяги зазвичай створюють додатковий тиск на валютний ринок, адже частина коштів переходить у попит на валюту як з боку бізнесу, так і з боку населення.
Золотько каже, що саме цією ситуацією пояснюється стрибок на початку тижня. Валюта сягнула психологічної позначки – 44 гривні за долар.
За скільки можна купити 100 доларів зараз?
- у банку придбання 100 доларів наразі обійдеться в приблизно – 4 413 гривень
- в обміннику 100 доларів можна буде придбати за орієнтовно – 4 387 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 100 доларів зараз?
- при здачі 100 доларів у банк, реально виручити орієнтовно – 4 363 гривень;
- в обміннику за 100 доларів уже можна буде виручити майже – 4 380 гривень
Що важливо знати про обмін доларів зараз?
Результат обміну доларів залежить від стану банкнот. Нагадаємо, у 2023 році було скасовано поняття "незначно зношена банкнота". Відповідно, купюра з невеликими пошкодженнями вільно обмінюється за стандартним курсом.
Дещо інша ситуація з купюрами, які мають ознаки значного зношення. Ці банкноти підлягають процедурі інкасо. Це також обмін, але здійснюється він за іншою схемою. Зауважимо, при інкасо стягується комісія.