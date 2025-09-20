Якого кольору золото має найвищу ціну?

Потрібно розуміти, що вартість золотих виробів у першу чергу залежить від проби. Тобто, кількості цього дорогоцінного металу у сплаві, пише 24 Канал.

Лайфхак! За допомогою проби можна визначити кількість золота у сплаві. Розглянемо на прикладі: 585 проба – 58,5% чистого золота у складі, 750 – 75%.

Також на кінцеву ціну золотої прикраси впливає:

виробник;

які метали у сплаві;

наявність дорогоцінних каменів;

культурна цінність;

історична цінність і так далі.

Фактично, колір золота не є основним чинником впливу на кінцеву ціну. Проте, якщо розглядати вартість цього дорогоцінного металу саме з такого ракурсу, можна виявити, що:

Червоне золото мало б коштувати дешевше за жовте. Адже там у сплаві саме мідь. Якщо розглянути найпоширенішу пропорцію для 750 проби, там золота – 75% від загальної кількості. А от міді – 25%.

мало б коштувати дешевше за жовте. Адже там у сплаві саме мідь. Якщо розглянути найпоширенішу пропорцію для 750 проби, там золота – 75% від загальної кількості. А от міді – 25%. Жовте, за таких обставин, має: 75% – безпосередньо золота, 12,5% міді і 12,5% срібла. Відповідно, сам сплав дорожчий. Адже срібло має значну вищу ціну ніж мідь.

Яке золото вважається найдорожчим? НБУ встановлює ціну саме на банківське золото, тобто те, яке має пробу 999,9. Цей метал "реалізується" в злитках та монетах.

Що потрібно знати про золото зараз?

16 вересня золото поставило новий рекорд. Вартість цього металу сягнула – 3 689,27 долара за унцію.

Медичне золото це не дорогоцінний метал. Воно лише покрите позолотою. Водночас медичне золото має низку переваг, які роблять його привабливим для покупців. З них варто виділити гіпоалергенність та низьку ціну.

Зауважте! За даними World Gold Council, найбільші золоті резерви у США, вони оцінюються у 8 133,46 тонни. Для порівняння, в Україні ці запаси складають – 27,37 тонни.