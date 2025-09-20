Какого цвета золото имеет самую высокую цену?

Нужно понимать, что стоимость золотых изделий в первую очередь зависит от пробы. То есть, количества этого драгоценного металла в сплаве, пишет 24 Канал.

Читайте также Будьте внимательны: какие доллары не принимают в обменниках

Лайфхак! С помощью пробы можно определить количество золота в сплаве. Рассмотрим на примере: 585 проба – 58,5% чистого золота в составе, 750 – 75%.

Также на конечную цену золотого украшения влияет:

производитель;

какие металлы в сплаве;

наличие драгоценных камней;

культурная ценность;

историческая ценность и так далее.

Фактически, цвет золота не является основным фактором влияния на конечную цену. Однако, если рассматривать стоимость этого драгоценного металла именно с такого ракурса, можно обнаружить, что:

Красное золото должно было бы стоить дешевле желтого. Ведь там в сплаве именно медь. Если рассмотреть наиболее распространенную пропорцию для 750 пробы, там золота – 75% от общего количества. А вот меди – 25%.

должно было бы стоить дешевле желтого. Ведь там в сплаве именно медь. Если рассмотреть наиболее распространенную пропорцию для 750 пробы, там золота – 75% от общего количества. А вот меди – 25%. Желтое, при таких обстоятельствах, имеет: 75% – непосредственно золота, 12,5% меди и 12,5% серебра. Соответственно, сам сплав дороже. Ведь серебро имеет более высокую цену чем медь.

Какое золото считается самым дорогим? НБУ устанавливает цену именно на банковское золото, то есть то, которое имеет пробу 999,9. Этот металл "реализуется" в слитках и монетах.

Что нужно знать о золоте сейчас?

16 сентября золото поставило новый рекорд. Стоимость этого металла достигла – 3 689,27 доллара за унцию.

Медицинское золото это не драгоценный металл. Оно лишь покрыто позолотой. В то же время медицинское золото имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным для покупателей. Из них стоит выделить гипоаллергенность и низкую цену.

Обратите внимание! По данным World Gold Council, самые большие золотые резервы в США, они оцениваются в 8 133,46 тонны. Для сравнения, в Украине эти запасы составляют – 27,37 тонны.