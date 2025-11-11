Яка ціна золота зараз?

Спотова вартість золото зросла на 0,6%. Вона сягнула 4 140,60 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Сюрприз для росіян до Нового року: російський уряд ухвалив важливе рішення

Зверніть увагу! Рекорд вартості золота було встановлено – 20 жовтня, як повідомляє Reuters, тоді унція коштувала – 4 381,21 долара.

Також вартість золота зростає на фоні:

  • попиту на безпечні активи;
  • шатдауну в США;
  • імовірне зниження ставки ФРС у грудні.

Важливо! Голова ФРС Стівен Міран у понеділок виказав припущення, що зниження ставки на 50 базисних пунктів може бути доцільним у грудні.

Тим часом дані минулого тижня свідчать про економічну напругу, оскільки в жовтні США скоротили робочі місця, а споживчі настрої знизилися до мінімуму за 3,5 роки на початок листопада,
– зазначає видання.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?

  • Спотова вартість срібла зросла на 1,3%. Вона сягнула – 51,20 долара за унцію.

  • Паладій, своєю чергою, зріс на 1,8%. Його унція коштує – 1 440,95 долара.

  • Платина подорожчала на 0,9%. Тепер цей метал коштує – 1 592,28 долара.