Яка ціна золота зараз?
Спотова вартість золото зросла на 0,6%. Вона сягнула 4 140,60 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Рекорд вартості золота було встановлено – 20 жовтня, як повідомляє Reuters, тоді унція коштувала – 4 381,21 долара.
Також вартість золота зростає на фоні:
- попиту на безпечні активи;
- шатдауну в США;
- імовірне зниження ставки ФРС у грудні.
Важливо! Голова ФРС Стівен Міран у понеділок виказав припущення, що зниження ставки на 50 базисних пунктів може бути доцільним у грудні.
Тим часом дані минулого тижня свідчать про економічну напругу, оскільки в жовтні США скоротили робочі місця, а споживчі настрої знизилися до мінімуму за 3,5 роки на початок листопада,
– зазначає видання.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість срібла зросла на 1,3%. Вона сягнула – 51,20 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, зріс на 1,8%. Його унція коштує – 1 440,95 долара.
Платина подорожчала на 0,9%. Тепер цей метал коштує – 1 592,28 долара.