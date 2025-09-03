При покупці золота потрібно враховувати низку чинників. Зокрема, пробу, тобто, чистоту цього металу. Річ у тім, що цей фактор грає вирішальну роль у ціні та цінності золота.

Яка вартість банківського золота в Україні? 3 вересня регулятор дещо скоригував ціни на золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Подорожчання відчутне: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз Залежно від категорії, вартість золота за грам така: Банківський метал – 4 593,21 гривні за грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 579,73 гривні за грам.

Метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 547,28 гривні за грам. Яка ціна на золотий лом в Україні 3 вересня? Вартість золота "у брухті", залежить від проби і складає: 333 проба: 1514,24 гривні за грам

375 проба: 1 705,23 гривні за грам;

500 проба: 2 273,64 гривні за грам;

583 проба: 2 651,06 гривні за грам;

585 проба: 2 660,16 гривні за грам;

750 проба: 3 410,46 гривні за грам;

900 проба: 4 092,55 гривні за грам;

916 проба: 4 165,31 гривні за грам;

958 проба: 4 356,29 гривні за грам;

999 проба: 4 542,73 гривні за грам. Що потрібно знати про золото зараз? Найбільше золота добув та спожив у 2024 році Китай. Пекін продовжує розвивати цю галузь, а також накопичувати значні запаси металу. Таким чином Китай хоче зменшити залежність від американського долара. Зауважимо, що багато золота видобувають також Росія і Австралія.

2 вересня ціни на золото сягнули нового максимуму. Експерти прогнозують, що вартість цього металу зростатиме і надалі.

В Україні також видобувається золото. Зокрема, такого роду копалини є у Кіровоградській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.