При покупке золота нужно учитывать ряд факторов. В частности, пробу, то есть, чистоту этого металла. Дело в том, что этот показатель играет решающую роль в цене и ценности золота.

Какова стоимость банковского золота в Украине? 3 сентября регулятор несколько скорректировал цены на золото, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Подорожание ощутимое: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас В зависимости от категории, стоимость золота за грамм такова: Банковский металл – 4 593,21 гривны за грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 579,73 гривны за грамм.

Металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 547,28 гривны за грамм. Какая цена на золотой лом в Украине 3 сентября? Стоимость золота "в ломе", зависит от пробы и составляет: 333 проба: 1514,24 гривны за грамм

375 проба: 1 705,23 гривны за грамм;

500 проба: 2 273,64 гривны за грамм;

583 проба: 2 651,06 гривны за грамм;

585 проба: 2 660,16 гривен за грамм;

750 проба: 3 410,46 гривен за грамм;

900 проба: 4 092,55 гривен за грамм;

916 проба: 4 165,31 гривны за грамм;

958 проба: 4 356,29 гривны за грамм;

999 проба: 4 542,73 гривны за грамм. Что нужно знать о золоте сейчас? Больше всего золота добыл и потребил в 2024 году Китай. Пекин продолжает развивать эту отрасль, а также накапливать значительные запасы металла. Таким образом Китай хочет уменьшить зависимость от американского доллара. Заметим, что много золота добывают также Россия и Австралия.

2 сентября цены на золото достигли нового максимума. Эксперты прогнозируют, что стоимость этого металла будет расти и в дальнейшем.

В Украине также добывается золото. В частности, такого рода ископаемые есть в Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях.