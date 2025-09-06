Золото продовжує дорожчати. З початку року воно вже зросло в ціні на майже 35%. Імовірно, збільшення вартості цього дорогоцінного металу триватиме і надалі.

Скільки коштує золото у банку? 5 вересня регулятор встановив ціну на банківське золото – 4 664,84 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Мільярди на моді, квітах і шоколаді: хто успадкує бізнес-імперію Джорджо Армані Разом з цим: Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 650,85 гривні за грам.

Метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 618,19 гривні за грам. За скільки можна здати золото зараз? Вартість золотого лому залежить від проби. Зараз його вартість за грам така: 333 проба: 1 537,86 гривні за грам

375 проба: 1 731,82 гривні за грам;

500 проба: 2 309,10 гривні за грам;

583 проба: 2 692,40 гривні за грам;

585 проба: 2 701,64 гривні за грам;

750 проба: 3 463,64 гривні за грам;

900 проба: 4 156,37 гривні за грам;

916 проба: 4 230,26 гривні за грам;

958 проба: 4 424,23 гривні за грам;

999 проба: 4 613,57 гривні за грам. Як зміниться вартість золота? 2 вересня золото сягнуло рекордного максимуму, 1 унція цього металу почала коштувати 3 508 доларів. Імовірно, це зростання триватиме. Зауважимо, що з початку року золото подорожчало на понад 30%.

Дії Дональда Трампа можуть "змусити" золото подорожчати до 5 тисяч доларів. Йдеться, зокрема, про його "посягання" на незалежність ФРС. Чи добувають в Україні золото? В Україні є значні запаси корисних копалин. Зокрема, на українській території знаходяться великі родовища золота. Найбільші запаси цього дорогоцінного металу сконцентровані на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.