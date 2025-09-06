Золото продолжает дорожать. С начала года оно уже выросло в цене почти на 35%. Предположительно, увеличение стоимости этого драгоценного металла будет продолжаться и в дальнейшем.

Сколько стоит золото в банке? 5 сентября регулятор установил цену на банковское золото – 4 664,84 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Миллиарды на моде, цветах и шоколаде: кто унаследует бизнес-империю Джорджо Армани Вместе с этим: Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 650,85 гривны за грамм.

Металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 618,19 гривны за грамм. За сколько можно сдать золото сейчас? Стоимость золотого лома зависит от пробы. Сейчас его стоимость за грамм такая: 333 проба: 1 537,86 гривны за грамм

375 проба: 1 731,82 гривны за грамм;

500 проба: 2 309,10 гривен за грамм;

583 проба: 2 692,40 гривны за грамм;

585 проба: 2 701,64 гривны за грамм;

750 проба: 3 463,64 гривны за грамм;

900 проба: 4 156,37 гривны за грамм;

916 проба: 4 230,26 гривен за грамм;

958 проба: 4 424,23 гривны за грамм;

999 проба: 4 613,57 гривны за грамм. Как изменится стоимость золота? 2 сентября золото достигло рекордного максимума, 1 унция этого металла начала стоить 3 508 долларов. Предположительно, этот рост будет продолжаться. Заметим, что с начала года золото подорожало более чем на 30%.

Действия Дональда Трампа могут "заставить" золото подорожать до 5 тысяч долларов. Речь идет, в частности, о его "посягательстве" на независимость ФРС. Добывают ли в Украине золото? В Украине есть значительные запасы полезных ископаемых. В частности, на украинской территории присутствуют большие месторождения золота. Наибольшие запасы этого драгоценного металла сконцентрированы на Закарпатье, Днепропетровщине и Кировоградщине.