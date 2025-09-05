З чого складалась імперія Армані?

Загальновідомо, що в імперію Армані входила низка брендів. Йдеться, зокрема, про Giorgio Armani, Emporio Armani та Armani Exchange, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Однак значні кошти отримував дизайнер не тільки, завдяки моді. Вагомий прибуток Армані приносили:

мережа розкішних готелів;

ексклюзивні ресторани;

шоколадний бізнес;

реалізація товарів для дому та краси;

флористичний підрозділ бренду – Armani/Fiori.

Зверніть увагу! Остання оцінка Forbes у травні 2025 року показала, що статки Джорджо Армані сягнули 12,1 мільярда доларів.

Хто отримає бізнес Армані у спадок?

Джорджо Армані мав свій погляд на розподіл спадку. У останньому своєму інтерв'ю дизайнер сказав, що спадкоємність має бути органічна.

Джорджо Армані Італійський дизайнер, власник бренду Армані Мої плани щодо спадкоємності полягають у поступовому переході обов'язків, які я завжди виконував, до найближчих людей. Я хотів би, щоб спадкоємність була органічною, а не моментом розриву.

У 2016 році бізнесмен заснував Фонд Джорджо Армані, якому перейде частка модної імперії. Решту отримають члени родини.

Зараз в Армані уже працює багато родичів дизайнера, зокрема, його племінниці – Роберта та Сільвана, а також Андреа Камеран – племінник, що став членом ради директорів.

Цікаво! Члени родини Армані не маю право продавати третім особам успадковані частки.

Що відомо про Армані?