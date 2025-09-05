Как Трамп может повлиять на цену золота?
Трамп недавно пытался уволить члена совета ФРС Лизу Кук. Это решение обострило конфликт американского президента с Центробанком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Решение Трампа пытаются обжаловать в суде.
Сценарий, в котором независимость ФРС разрушена, вероятно приведет к более высокой инфляции, падению акций и долгосрочных облигаций, а также ослаблению доллара как резервной валюты,
– говорит Деан Стрейвен, соруководитель глобальных исследований в сфере сырья в Goldman Sachs.
Как известно, из-за активного роста стоимости золота, его начали скупать инвесторы и центробанки. Стрейвен говорит, что этот драгоценный металл "хранилище стоимости, которое не зависит от институционального доверия".
Как может подорожать золото?
Согласно базовому прогнозу Goldman Sachs, золото подорожает до 4 тысяч долларов за унцию к середине 2026 года. Цена может вырасти еще больше, если частные инвесторы будут массово "выходить" из американских облигаций в этот драгоценный металл.
Если всего 1% частных владельцев американских гособлигаций перельют капитал в золото, его цена поднимется почти до 5 000 долларов за унцию,
– отметил Стрейвен.
Что происходит с золотом сейчас?
- По состоянию на 2 сентября золото достигло рекордного значения. 1 унция этого драгоценного металла начала стоить 3 508 долларов.
- Китай добыл больше всего золота в 2024. Нужно отметить, что эта страна является рекордсменом и по потреблению. Дело в том, что Пекин активно накапливает золото, чтобы стать более независимым от американского доллара. Также значительную добычу этого метала осуществляют Россия и Австралия.
Какое золото самое дорогое?
На стоимость золота влияет его проба. То есть, количество примесей. Соответственно, золото некоторых цветов дороже. Ведь оно "чище".