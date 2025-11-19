Чому дорожчає золото 19 листопада?

Спотова вартість золота зросла на 0,5%. Зараз ціна цього металу – 4 088,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Зараз інвестори чекають на протокол жовтневого засідання ФРС. А також затриманий звіт про зайнятість за вересень (його планують опублікувати у четвер).

Якщо дані з США підтвердять необхідність зниження ставок, ціни на золото можуть зрости до 4 130 та 4 200 доларів. Однак більш жорсткі заяви спікерів ФРС у поєднанні з сильнішими, ніж очікувалося, даними можуть призвести до зростання цін до 4000 доларів, оскільки трейдери знижують очікування щодо зниження ставок у США,

– наголосив старший аналітик FXTM Лукман Отунуга.

Потрібно розуміти, що на вартість золота зараз впливають такі фактори:

усе менше трейдерів очікують зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів (ще на минулому тижні на такі зміни розраховували 63%, а на цьому – 46%);

слабкі дані, відносно зайнятості (вони можуть привести до зростання ціни на золото).

Що відбувається з цінами на банківське золото?

Закупівельні ціни на банківське золото, за даними Нацбанку, сьогодні такі:

банківське золото найвищого ґатунку має ціну – 5 401,68 гривні за грам;

те, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 385,47 гривні за грам;

те, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 347,66 гривні за грам.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?