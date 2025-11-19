Почему дорожает золото 19 ноября?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,5%. Сейчас цена этого металла – 4 088,03 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Сейчас инвесторы ждут протокол октябрьского заседания ФРС. А также задержанный отчет о занятости за сентябрь (его планируют опубликовать в четверг).

Если данные из США подтвердят необходимость снижения ставок, цены на золото могут вырасти до 4 130 и 4 200 долларов. Однако более жесткие заявления спикеров ФРС в сочетании с более сильными, чем ожидалось, данными могут привести к росту цен до 4000 долларов, поскольку трейдеры снижают ожидания по снижению ставок в США,

– отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Нужно понимать, что на стоимость золота сейчас влияют следующие факторы:

все меньше трейдеров ожидают снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов (еще на прошлой неделе на такие изменения рассчитывали 63%, а на этой – 46%);

слабые данные, по занятости (они могут привести к росту цены на золото).

Что происходит с ценами на банковское золото?

Закупочные цены на банковское золото, по данным Нацбанка, сегодня таковы:

банковское золото высшей пробы имеет цену – 5 401,68 гривны за грамм;

то, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 385,47 гривны за грамм;

то, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 347,66 гривны за грамм.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?