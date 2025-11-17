Скільки сьогодні можна отримати за банківське золото?
Банківське золото найвищої якості, за даними НБУ має ціну – 5 504,31 гривні за грам, повідомляє 24 Канал.
Інші закупівельні ціни на банківське золото, залежно від стану, такі:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 487,80 гривні за грам;
- цей метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 449,27 гривні за грам.
Зверніть увагу! Банківським називають найчистіше золото. Зазвичай воно реалізується у монетах та злитках. Вкладення у банківське золото, дозволяють зберегти кошти від впливу інфляції.
За скільки можна здати золото в брухті?
Вартість золота в брухті першочергово залежить від проби, як повідомляє НБУ, сьогодні розцінки такі:
- для виробів з 333 пробою, закупівельна ціна складає – 1 814,61 гривні за грам
- з 375 пробою – 2 043,48 гривні за грам;
- 500 пробою – 2 724,64 гривні за грам;
- 583 пробою – 3 176,92 гривні за грам;
- 585 проби – 3 187,82 гривні за грам;
- 750 пробою – 4 086,95 гривні за грам;
- 900 пробою – 4 904,34 гривні за грам;
- 999 пробою – 5 443,82 гривні за грам.
Цікаво! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби вирахувати цей відсоток, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 585 пробою – 58,5% золота, 750 – 75%, 375 – 37,5%.
Що відбувається з цінами на золото на світовому ринку?
Сьогодні вартість золота стабілізувалась. Напередодні цей метал впав в ціні приблизно на 2% за сесію. Сьогодні золото коштує – 4 077,57 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Рекордна вартість золота у 2025 році була встановлена 20 жовтня. Тоді унція коштувала – 4 381,21 долара. Згодом цей метал почав дешевшати.