Скільки сьогодні можна отримати за банківське золото?

Банківське золото найвищої якості, за даними НБУ має ціну – 5 504,31 гривні за грам, повідомляє 24 Канал.

Інші закупівельні ціни на банківське золото, залежно від стану, такі:

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 487,80 гривні за грам;

цей метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 449,27 гривні за грам.

Зверніть увагу! Банківським називають найчистіше золото. Зазвичай воно реалізується у монетах та злитках. Вкладення у банківське золото, дозволяють зберегти кошти від впливу інфляції.

За скільки можна здати золото в брухті?

Вартість золота в брухті першочергово залежить від проби, як повідомляє НБУ, сьогодні розцінки такі:

для виробів з 333 пробою, закупівельна ціна складає – 1 814,61 гривні за грам

з 375 пробою – 2 043,48 гривні за грам;

500 пробою – 2 724,64 гривні за грам;

583 пробою – 3 176,92 гривні за грам;

585 проби – 3 187,82 гривні за грам;

750 пробою – 4 086,95 гривні за грам;

900 пробою – 4 904,34 гривні за грам;

999 пробою – 5 443,82 гривні за грам.

Цікаво! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби вирахувати цей відсоток, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 585 пробою – 58,5% золота, 750 – 75%, 375 – 37,5%.

Що відбувається з цінами на золото на світовому ринку?