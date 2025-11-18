Що відбувається з ціною на золото сьогодні?

Сьогодні спотова вартість золота впала на 0,1%. Унція коштує 4 039,71 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Теперішня вартість золота – це найнижчий рівень, починаючи з 10 листопада цього року.

Я очікую, що ціни на золото скоро досягнуть дна, оскільки я все ще бачу, що ФРС кілька разів знижуватиме ставки протягом наступних кварталів, а диверсифікація центральних банків у золото залишається сильною,

– каже аналітик UBS Джованні Стауново.

Інструмент CME FedWatch вказує, що очікування, відносно зниження ставки ФРС зараз сягають приблизно – 46%. Для порівняння на минулому тижні вони були – 67%.

Окрім цього, зараз вартість золота коригується під впливом таких факторів:

відновлення роботи уряду США;

очікування нових заяв та публікації даних з боку ФРС (зокрема, йдеться про інформацію, відносно зарплат поза сільським господарством).

Нагадаємо! Аналітики очікують на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Це може стати фактором зростання ціни на золото. Річ у тім, що цей метал "процвітає" в умовах низьких процентних ставок.

Як змінилась закупівельна ціна на банківське золото?

Закупівельні ціни на золото встановлюються під впливом світових тенденцій. Як повідомляє НБУ, сьогодні вартість цього металу така:

банківське золото найвищої якості має ціну – 5 461,65 гривні за грам;

те, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 445,27 гривні за грам;

а от золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 5 407,03 гривні за грам.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?