Це сталося вперше в історії: золото та срібло встановили нові цінові рекорди
- Ціна золота вперше перевищила 4 400 доларів за унцію, а срібло досягло 68,98 долара.
- Зростання вартості золота і срібла пояснюється зниженням ставки ФРС, геополітичною напругою, дефіцитом поставок срібла та збільшенням попиту на безпечні активи.
Вартість золота та срібла зросла в понеділок 2025. Ці метали встановили нові цінові рекорди. Зокрема, золото вперше перетнуло позначку 4 400 доларів за унцію.
Як змінилась ціна золота 22 грудня?
Золото зросло на 1,7%. Цей метал подорожчав до 4 413,01 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Максимум золота протягом сесії сягнув 4 420,01 долара. Наразі це абсолютний рекорд.
Чому дорожчає золото:
- зростають очікування, щодо зниження ставки ФРС (цього місяця її вже понижували на 25 базисних пунктів);
- збільшення попиту на безпечні активи;
- активні покупки золота з боку Центробанків;
- зниження індексу долара;
- геополітична напруга (зокрема, конфлікт США та Венесуели);
Нижчі ставки підтримують попит на реальні активи, такі як золото та срібло. Але ми також маємо рекордно високу ціну на мідь, що свідчить про бажання інвесторів утримувати активи в широких сировинних товарах, ймовірно, через очікування, що інфляція може залишатися вищою довше,
– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.
Зауважимо, що Стауново прогнозує подальше здорожчання золота. Імовірно, наступного року цей метал сягне 4 500 доларів.
Що відбувається з ціною на срібло сьогодні?
Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 2,8%. Цей метал сягнув – 68,98 долара за унцію.
Протягом сесії срібло дорожчало до 69,44 долара за унцію. Нагадаємо, попередній рекорд був зафіксований на минулому тижні в середу, тоді унція коштувала – 66,88 долара, повідомляє Reuters.
Цікаво! Золото з початку року зросло в ціні на майже 68%. А от срібло здорожчало на – 138%.
Вартість срібла зростає через:
- постійний дефіцит поставок;
- зростання промислових потреб;
- сильний інвестиційний попит.
Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?
Платина зросла в ціні на 4,2%. Тепер цей метал коштує – 2 056,06 долара за унцію. Для розуміння, це найвищий рівень за останні 17 років.
А от паладій подорожчав на 2,8%. Унція цього металу тепер має ціну – 1 760,86 долара. Наразі це трирічний максимум.