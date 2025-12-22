Это произошло впервые в истории: золото и серебро установили новые ценовые рекорды

Стоимость золота и серебра выросла в понедельник 2025. Эти металлы установили новые ценовые рекорды. В частности, золото впервые пересекло отметку 4 400 долларов за унцию.

Как изменилась цена золота 22 декабря?

Золото выросло на 1,7%. Этот металл подорожал до 4 413,01 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Максимум золота в течение сессии достиг 4 420,01 доллара. Сейчас это абсолютный рекорд.

Почему дорожает золото:

растут ожидания, относительно снижения ставки ФРС (в этом месяце ее уже понижали на 25 базисных пунктов);

увеличение спроса на безопасные активы;

активные покупки золота со стороны Центробанков;

снижение индекса доллара;

геополитическое напряжение (в частности, конфликт США и Венесуэлы);

Низкие ставки поддерживают спрос на реальные активы, такие как золото и серебро. Но мы также имеем рекордно высокую цену на медь, что свидетельствует о желании инвесторов удерживать активы в широких сырьевых товарах, вероятно, из-за ожиданий, что инфляция может оставаться выше дольше,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Заметим, что Стауново прогнозирует дальнейшее подорожание золота. Вероятно, следующем году этот металл достигнет 4 500 долларов.

Что происходит с ценой на серебро сегодня?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 2,8%. Этот металл достиг – 68,98 доллара за унцию.

В течение сессии серебро дорожало до 69,44 доллара за унцию. Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован на прошлой неделе в среду, тогда унция стоила – 66,88 доллара, сообщает Reuters.

Интересно! Золото с начала года выросло в цене почти на 68%. А вот серебро подорожало на – 138%.

Стоимость серебра растет из-за:

постоянного дефицита поставок;

роста промышленных потребностей;

сильного инвестиционного спроса.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?