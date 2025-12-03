Ціна вища ніж очікувалось: як змінилась вартість золота 3 грудня
- Ціна на золото стабілізувалась, унція коштує 4 207,60 долара.
- Срібло подешевшало на 0,5%, унція коштує 58,15 долара, після досягнення рекордного максимуму.
Сьогодні ціна золота стабілізувалась. Різких коливань не відбулося. Така ситуація склалася, зокрема, через те, що трейдери очікували публікації ключових економічних показників США.
Як змінилась ціна на золото 3 грудня 2025?
Річ у тім, що ці дані мали вказати на те, як зміниться політика ФРС найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
На попередній сесії золото знизилось в ціні на 1%. Ці зміни доволі відчутні, після того, як в понеділок було зафіксовано максимум за 6 тижнів. Сьогодні одна унція золота коштує – 4 207,60 долара.
Зауважимо, що трейдери очікують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Таку імовірність оцінюють у 87% зараз.
Слабші економічні дані США та "голубині" сигнали від представників ФРС посилили очікування щодо зниження ставки на засіданні центрального банку 9 – 10 грудня, причому брокерські компанії, включаючи BofA та JP Morgan, прогнозують пом'якшення політики,
– йдеться у повідомлення видання.
Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.
Що відбувається з ціною на срібло сьогодні?
Сьогодні ціна срібла знизилась на 0,5%. Тепер унція цього металу коштує – 58,15 долара. Це відчутне падіння, після встановлення нового рекордного максимуму для срібла – 58,94 долара.
Важливо! Прорив вартості срібла стався ще минулої п'ятниці. Тоді цей метал почав відчутно дорожчати, повідомляє Reuters.
Срібло дорожчає через низку причин, зокрема:
- внаслідок продовження імпульсивних покупок;
- через напружені перспективи;
- а також – завдяки покриттю коротких пропозицій.
Як змінилась ціна на інші дорогоцінні метали 3 грудня 2025?
Платина здорожчала на 0,6% під час теперішньої сесії. Зараз унція цього металу коштує – 1 647,75 долара.
А от паладій, своєю чергою, подешевшав на 0,5%. Сьогодні цей метал має ціну – 1 455,34 долара за унцію.
Цікаво! Золото цьогоріч подорожчало на майже 60%. А от срібло за 2025 зросло в ціні на понад 100%. Імовірно, вартість цих металів збільшуватиметься і далі.