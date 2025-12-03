Цена выше чем ожидалось: как изменилась стоимость золота 3 декабря

Сегодня цена золота стабилизировалась. Резких колебаний не произошло. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что трейдеры ожидали публикации ключевых экономических показателей США.

Как изменилась цена на золото 3 декабря 2025 года?

Дело в том, что эти данные должны были указать на то, как изменится политика ФРС в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На предыдущей сессии золото снизилось в цене на 1%. Эти изменения довольно ощутимы, после того, как в понедельник был зафиксирован максимум за 6 недель. Сегодня одна унция золота стоит – 4 207,60 доллара.

Заметим, что трейдеры ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Такую вероятность оценивают в 87% сейчас.

Слабые экономические данные США и "голубиные" сигналы от представителей ФРС усилили ожидания по снижению ставки на заседании центрального банка 9 – 10 декабря, причем брокерские компании, включая BofA и JP Morgan, прогнозируют смягчение политики,

– говорится в сообщении издания.

Обратите внимание! Нужно понимать, что золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Что происходит с ценой на серебро сегодня?

Сегодня цена серебра снизилась на 0,5%. Теперь унция этого металла стоит – 58,15 доллара. Это ощутимое падение, после установления нового рекордного максимума для серебра – 58,94 доллара.

Важно! Прорыв стоимости серебра произошел еще в прошлую пятницу. Тогда этот металл начал ощутимо дорожать, сообщает Reuters.

Серебро дорожает по ряду причин, в частности:

вследствие продолжения импульсивных покупок;

из-за напряженных перспектив;

а также – благодаря покрытию коротких предложений.

Как изменилась цена на другие драгоценные металлы 3 декабря 2025?

Платина подорожала на 0,6% во время нынешней сессии. Сейчас унция этого металла стоит – 1 647,75 доллара.

А вот палладий, свою очередь, подешевел на 0,5%. Сегодня этот металл имеет цену – 1 455,34 доллара за унцию.

Интересно! Золото в этом году подорожало почти на 60%. А вот серебро за 2025 год выросло в цене более чем на 100%. Вероятно, стоимость этих металлов будет увеличиваться и дальше.