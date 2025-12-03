Как изменилась цена на золото 3 декабря 2025 года?
Дело в том, что эти данные должны были указать на то, как изменится политика ФРС в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
На предыдущей сессии золото снизилось в цене на 1%. Эти изменения довольно ощутимы, после того, как в понедельник был зафиксирован максимум за 6 недель. Сегодня одна унция золота стоит – 4 207,60 доллара.
Заметим, что трейдеры ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Такую вероятность оценивают в 87% сейчас.
Слабые экономические данные США и "голубиные" сигналы от представителей ФРС усилили ожидания по снижению ставки на заседании центрального банка 9 – 10 декабря, причем брокерские компании, включая BofA и JP Morgan, прогнозируют смягчение политики,
– говорится в сообщении издания.
Обратите внимание! Нужно понимать, что золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.
Что происходит с ценой на серебро сегодня?
Сегодня цена серебра снизилась на 0,5%. Теперь унция этого металла стоит – 58,15 доллара. Это ощутимое падение, после установления нового рекордного максимума для серебра – 58,94 доллара.
Важно! Прорыв стоимости серебра произошел еще в прошлую пятницу. Тогда этот металл начал ощутимо дорожать, сообщает Reuters.
Серебро дорожает по ряду причин, в частности:
- вследствие продолжения импульсивных покупок;
- из-за напряженных перспектив;
- а также – благодаря покрытию коротких предложений.
Как изменилась цена на другие драгоценные металлы 3 декабря 2025?
Платина подорожала на 0,6% во время нынешней сессии. Сейчас унция этого металла стоит – 1 647,75 доллара.
А вот палладий, свою очередь, подешевел на 0,5%. Сегодня этот металл имеет цену – 1 455,34 доллара за унцию.
Интересно! Золото в этом году подорожало почти на 60%. А вот серебро за 2025 год выросло в цене более чем на 100%. Вероятно, стоимость этих металлов будет увеличиваться и дальше.