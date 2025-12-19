Какая цена на золото сегодня?

Спотовая стоимость золота сегодня снизилась на 0,1%. Цена этого металла – 4 326,37 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В то же время ожидается, что недельный рост золота будет – 0,6%. То есть, вероятно, этот металл восстановится и продолжит дорожать.

Почему падает цена на золото сейчас:

произошло укрепление доллара;

а также этому способствуют – соответствующие позиции инвесторов.

К тому же цена этого металла корректируется под влиянием:

тишины в ожидании праздников;

роста потребительских цен меньше чем ожидалось (за ноябрь они увеличились на 2,7% в годовом исчислении, хотя ожидался показатель более 3%);

снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов (и ожидания дальнейших аналогичных изменений в 2026).

Скидки на золото в Индии выросли до более месячного максимума, поскольку рекордные цены сдержали спрос в свадебный сезон, тогда как в Китае снижение цен достигло самого высокого уровня с конца августа 2020 года,

– отмечает издание.

Интересно! Сейчас трейдеры ожидают, что до декабря 2026 года золото должно вырасти в цене. Предположительно, этот металл достигнет – 4 900 долларов.

Как изменилась цена на серебро 19 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость серебра выросла на – 0,8%. Сегодня этот металл стоит – 65,93 доллара за унцию.

Напомним, в среду стоимость серебра установила абсолютный рекорд., Тогда одна унция стоила – 66,88 доллара, сообщает Reuters.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы в пятницу 19 декабря?

Платина сегодня немного подорожала. Она выросла за сессию в цене на 0,2%. Одна унция платины достигла – 1 919,41 доллара за унцию.

Палладий, в свою очередь, стабилен. Цена этого металла за унцию сейчас – 1 695,22 доллара.

Интересно! В этом году золото выросло в цене на почти – 65%. А вот серебро подорожало значительно больше, на – 128%.