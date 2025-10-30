Як подорожчало золото?

Золото зросло в ціні на 0,6%. Вартість унції сягнула – 3 953,04 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Лукойл" розпродає активи через санкції: хто виграє від ослаблення нафтового гіганта Росії

Нагадаємо! 20 жовтня золото, за даними Reuters, сягнуло рекордного рівня. Ціна за унцію склала – 4 381,21 долара.

Чому золото почало зростати в ціні:

падає долар;

зниження ставок ФРС (їх понизили на 25 базисних пунктів).

Яструбине зниження ставки з боку ФРС та падіння шансів на чергове зниження ставки в грудні також негативно впливають на золото. Я думаю, що золото може продовжувати знижуватися, враховуючи цю динаміку. Хоча в довгостроковій перспективі тенденція до зростання для золота,

– наголосив аналітик Capital.com Кайл Родда.

Важливо! Голова ФРС Джером Павелл зауважив, що фінансовим ринкам не варто очікувати в кінці року нового зниження ставок.

Зауважимо, що США та Китай провели зустріч, де домовились про подальшу взаємодію. Лідери країн змогли домовитись, відносно взаємних поступок, зокрема, зниження тарифів. Трамп оцінив цю зустріч на "12 з 10".

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?