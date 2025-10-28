Яка ціна золотого лому 28 жовтня 2025?

На вартість брухту також впливає проба. Тобто, частка чистого металу у складі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Ціна на російську нафту летить вниз: новий результат "недієвих" санкцій

Сьогодні, відповідно до проби, закупівельні ціни на золотий брухт такі:

золото, яке має 333 пробу, сьогодні коштує – 1 784,54 гривні за грам

золото 375 проби – 2 009,61 гривні за грам;

500 проби – 2 679,49 гривні за грам;

583 проби – 3 124,28 гривні за грам;

585 проби – 3 135 гривні за грам;

750 проби – 4 019,23 гривні за грам;

900 проби – 4 823,07 гривні за грам;

999 проби – 5 353,61 гривні за грам.

Зверніть увагу! Аби визначити частку чистого металу, потрібно пробу розділити на 10. Розглянемо на прикладі, де на виробі вказано 585. Це проба, яка показує, що частка чистого металу у сплаві – 58,5%.

Що відбувається з ціною на золото?