Що відбувається з ціною на срібло?
Станом на 25 жовтня, унція срібла становила 48,59 долара, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
Читайте також Набагато більше ніж здається: скільки можна отримати палива з бареля нафти
Однак річ у тім, що ще у п'ятницю, 24 жовтня, ціна металу становила 48,70 долара за унцію, а 20 жовтня – 53,78 долара за унцію. А от тиждень тому срібло було встановлено на ціновій позначці в 50,78 долара за унцію.
Як йдеться в The Economic Times, ціни на срібло через покращення пропозиції та фіксацію прибутку інвесторами.
Крім того, попри це падіння, сильний промисловий попит і обмеження пропозиції свідчить про збереження позитивних перспектив як для срібла, так і для золота.
- Рекордна ціна срібла була зафіксована 16 жовтня – на рівні 53,19 долара за унцію. За останні 10 років це була найвища ціна, яку фіксував ринок.
- Зазначається, що таке зростання було підживлено попитом на безпечні активи, оптимізмом щодо промислового використання в електромобілях, центрах обробки даних і сонячній енергетиці, а також скороченням запасів у сховищах Лондона та Шанхая.
Чи падає в ціні золото?
Відомо, що золото також дешевшає. Відтак ціна металу знизилася на 0,9%, станом на 24 жовтня, – до 4 086,46 долара за унцію.
Через те, що зустріч між лідерами США та Китаю має непогані шанси на деескалацію торговельної напруженості, то це може сприяє зміцненню долара та зменшує попит на золото як безпечну зону.