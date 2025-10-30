Как подорожало золото?
Золото выросло в цене на 0,6%. Стоимость унции достигла – 3 953,04 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Напомним! 20 октября золото, по данным Reuters, достигло рекордного уровня. Цена за унцию составила – 4 381,21 доллара.
Почему золото начало расти в цене:
- падает доллар;
- снижение ставок ФРС (их понизили на 25 базисных пунктов).
Ястребиное снижение ставки со стороны ФРС и падение шансов на очередное снижение ставки в декабре также негативно влияют на золото. Я думаю, что золото может продолжать снижаться, учитывая эту динамику. Хотя в долгосрочной перспективе тенденция к росту для золота,
– отметил аналитик Capital.com Кайл Родда.
Важно! Председатель ФРС Джером Пауэлл заметил, что финансовым рынкам не стоит ожидать в конце года нового снижения ставок.
Заметим, что США и Китай провели встречу, где договорились о дальнейшем взаимодействии. Лидеры стран смогли договориться, относительно взаимных уступок, в частности, снижение тарифов. Трамп оценил эту встречу на "12 из 10".
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра снизилась на 0,2%. Цена этого металла составила – 47,48 доллара за унцию.
Платина подорожала. Этот металл вырос в цене на 0,6% и достиг – 1 595,20 доллара за унцию.
Подорожал и палладий. Такой металл вырос в цене на 0,9% – до 1 413,43 доллара за унцию.