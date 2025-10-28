Чим обернулися санкції США для найбільших нафтових компаній Росії?

Росіянам доведеться продавати міжнародні активи приватної компанії "Лукойл", яка потрапила під санкції США 22 жовтня. Становище Росії може змусити їх піти на поступки в питаннях ціни. Про це у коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Дивіться також Росія втрачає вплив на Європу: як 19 пакет санкцій ЄС покладе край залежності від газу

Менш як за тиждень після запровадження санкцій США проти "Лукойлу" росіяни почали шукати шляхів для продажу своїх міжнародних активів. Це сталося, бо приватний "Лукойл", як і державна "Роснафта" втратили можливість здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, поставши перед ризиком економічної ізоляції.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Це демонстрація того, що якщо на вас санкції США, від вас будуть як від прокаженого всі сахатися. Бо будуть розуміти, що якщо вони щось вам заплатять, і виявиться, що це долари США, то американське міністерство фінансів прийде по вас. Власне це мотивує компанії, особливо "Лукойл", який має в Болгарії та в інших країнах ЄС активи, терміново їх позбуватися, тому що там елементарно ці компанії не зможуть отримувати гроші, бо всі будуть боятися з ними розраховуватись.

Виходом для росіян є продаж підсанкційних активів тим, хто не перебуває під обмеженнями й на кого вони поширюватися не будуть.

Виграють ті, хто зможе домовитися з "Лукойлом" і купити їх по вартості, нижчій за номінал. Росія змушена буде погоджуватися на знижки. І ті, хто пристане на знижку на 25% чи більше, зможуть виграти. Тому що вони отримують актив, який вартує певні кошти, за значно менші гроші,

– говорить експерт Іван Ус.

Зауважимо! "Лукойл" та "Роснафта" становлять дві третини російською експорту нафти, тож зниження доходів від цих компаній матимуть вплив на здатність фінансувати війну в Україні.

На думку експерта Івана Уса, ключовим до послаблення Росії є контроль за виконанням накладених санкцій. Для цього мають працювати відповідні служби, які стежитимуть за підсанкційними компаніями та їхніми угодами.

Як санкції вплинуть на продаж нафти Росією?