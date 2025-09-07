Колір золота залежить саме від сплаву. Тобто, додаткових домішок. Їхня кількість, зокрема, визначається пробою.

Яка різниця між червоним та жовтим золотом?

Червоне золото є комбінацією чистого золота – 75%, міді – 25%, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! У червоне золото замість міді іноді додають срібло. Таким чином пом'якшується колір. Тобто, золото, в такому випадку, має теплий, злегка червонуватий відтінок.

А от жовте золото це сплав одразу 3 металів. Їх співвідношення може змінюватись, в середньому воно таке:

золота в сплаві – 75%;

міді – 12,5%;

срібла – 12,5%.

Дорожчим є червоне чи жовте золоте?

Першочергово вартість золота залежить від проби. Найчастіше ювелірні прикраси виготовляються із:

золота 585 проби – 58,5% золота у сплаві;

750 проби – 75%;

375 проби – 37,5%.

Зауважте! Кінцева вартість золотої прикраси при покупці також залежить від дизайну, бренду та інших факторів. Водночас потрібно зазначити, що мідь коштує менше ніж срібло. Тому, червоне золото, в теорії, мало б бути дешевше за жовте.

Станом на 5 вересня, за даними НБУ, вартість золотого брухту найпопулярніших проб така:

375 проба – 1 731,82 гривні за грам;

585 проба – 2 701,64 гривні за грам;

750 проба – 3 463,64 гривні за грам.

Що потрібно знати про золото зараз?