Що відбувається з вартістю золота зараз?

Також вартість золота знижується через послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Серед факторів, які впливають на вартість золота також варто виділити:

зниження ймовірності, що у грудні зміниться ставка ФРС;

зменшення попиту на злитки.

Станом на ранок 4 листопада, спотова ціна на золото знизилася на 0,8%. Вартість цього металу сягнула – 3 970,39 долара за унцію.

Долар стабілізувався, коливаючись поблизу тримісячного максимуму, оскільки розділена Федеральна резервна система США спонукала трейдерів стримати ставки на зниження процентної ставки,

– зазначає видання.

Нагадаємо! ФРС знизила ставку у жовтні, її голова Джером Пауелл сказав, що подальшої корекції цього показника, імовірно, поки не відбуватиметься.

Водночас золото ще може зрости в ціні. Адже інвестори чекають на публікацію даних ADP щодо зайнятості в США. Оприлюднення цієї інформації відбудеться в середу. Окрім цього значення важливим також є індекс PMI ISM.

Цікаво, що протягом року ціна золота змінилась так:

за 2025 рік золото зросло в ціні на 53%;

станом на тепер, вартість цього металу на 8% ніж рекордне значення, встановлене 20 жовтня.

Зверніть увагу! 20 жовтня золото зросло до – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Як змінилась ціна інших дорогоцінних металів?