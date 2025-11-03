Що відомо про відмову Китаю від нафти з Росії?

Відомо, що низку поставок уже скасували китайські державні компанії Sinopec і PetroChina, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Нові картки Monobank: тепер розрахунки ще простіші

Зверніть увагу! На позицію Китаю також вплинули санкції від інших країн. Зокрема, ЄС.

Менші приватні нафтопереробні заводи, яких називають "чайниками", також утримуються, побоюючись понести подібні штрафи, як і Shandong Yulong Petrochemical Co, яку нещодавно внесли до чорного списку Великої Британії та Європейського Союзу,

– зазначає видання.

Найбільше постраждав сорт російської нафти ESPO. Ціна на нього відчутно впала.

До того ж, згідно з оцінками Rystad Energy AS, під скорочення потрапили:

майже 400 тисяч барелів нафти на добу;

або ж приблизно 45% від російського експорту до Китаю.

Важливо! Раніше саме Росія вважалась головним постачальником для КНР. Ситуація стала такою після того, як ціни на російську нафту впали. Нагадаємо, що енергоносії з Росії подешевшали на тлі санкцій. Обмеження ввели через російське вторгнення в Україну у 2022 році.

Що передувало відмові китайських НПЗ від нафти з Росії?