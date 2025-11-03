Чому змінилась ціна на золото?

Станом на ранок, спотова ціна на золото зросла на 0,3%. Вона сягнула – 4 014,59 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Долар "утримується" на рівні тримісячних максимумів, які були досягнуті минулого тижня. Зростання валюти обмежує очікування подальшого зниження ставок ФРС.

Зауважимо, що на вартість золота вплинуло зниження ставок ФРС (на 25 базисних пунктів), яке відбулося 29 жовтня. Подальша корекція цих показників під питанням. Зокрема, коментарі голови ФРС Джерома Пауелла змусили засумніватися, що ставки будуть знижені у грудні.

За оцінками FedWatch, настрої аналітиків змінились так:

71% трейдерів очікують, що у грудні відбудеться зниження ставки;

раніше цей показник складав – 90%.

Важливо! Потрібно розуміти, що золото "процвітає" на фоні низьких процентних ставок.

Зараз активи в безпечних гаванях скоротилися через деескалацію торгівельної напруженості між США та Китаєм. Це також може бути поворот до набагато більш ризикованої гри на акціях, що спричиняє відсутність (значного) імпульсу зростання золота,

– наголошує ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?

Спотова ціна срібла зросла на 0,6%. Вартість цього металу сягнула – 48,92 долара за унцію.

Платина подорожчала на 2,3%. Вона сягнула – 1 604,21 долара за унцію.

Зріс в ціні і паладій на майже 1%. Він склав – 1 447,08 долара за унцію.

Цікаво! Рекордна вартість золота була встановлена 20 жовтня. Вона складала – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.