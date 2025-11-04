Что происходит со стоимостью золота сейчас?

Также стоимость золота снижается из-за ослабления торговой напряженности между США и Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Среди факторов, которые влияют на стоимость золота также стоит выделить:

снижение вероятности, что в декабре изменится ставка ФРС;

уменьшение спроса на слитки.

По состоянию на утро 4 ноября, спотовая цена на золото снизилась на 0,8%. Стоимость этого металла достигла – 3 970,39 доллара за унцию.

Доллар стабилизировался, колеблясь вблизи трехмесячного максимума, поскольку разделенная Федеральная резервная система США побудила трейдеров сдержать ставки на снижение процентной ставки,

– отмечает издание.

Важно! ФРС снизила ставку в октябре, ее председатель Джером Пауэлл сказал, что дальнейшей коррекции этого показателя, вероятно, пока не будет происходить.

В то же время золото еще может вырасти в цене. Ведь инвесторы ждут публикации данных ADP по занятости в США. Обнародование этой информации состоится в среду. Кроме этого значения важным также является индекс PMI ISM.

Интересно, что в течение года цена золота изменилась так:

за 2025 год золото выросло в цене на 53%;

по состоянию на теперь, стоимость этого металла на 8% чем рекордное значение, установлено 20 октября.

Обратите внимание! 20 октября золото выросло до – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Как изменилась цена других драгоценных металлов?