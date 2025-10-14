Яка ціна золота зараз?
Станом на 10 ранку, вартість золота зросла на 0,5% і сягнула 4 128,49 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Максимум за сесію склав – 4 179,48 долара за унцію.
Чому дорожчає золото:
- зростають очікування щодо зниження ставок ФРС (очікується, що вони опустяться на 25 базисних пунктів у жовтні);
- збільшується торгівельне напруження між США та Китаєм (лідери цих країн планують зустрітися наприкінці жовтня в Південні Кореї, аби обговорити ситуацію, що склалася);
- активні покупки золота з боку Центробанків.
Аналітики Bank of America та Societe Generale нещодавно змінили свій прогноз. Тепер вони очікують, що золото має досягти 5000 доларів за унцію в середині 2026 року.
Цікаво! Золото, як правило, особливо добре відчуває себе в умовах низьких процентних ставок.
Що потрібно знати про вартість дорогоцінних металів зараз?
14 жовтня вартість срібла дещо знизилась після досягнення максимуму. Зараз спотова ціна срібла – 52,27 долара за унцію. Вчорашній максимум складав – 53,60 долара.
А от платина сьогодні подорожчала на 0,6%. Вона тепер коштує 1 654,65 долара за унцію. Своєю чергою паладій, зріс в ціні на 0,2% і сягнув – 1 477,95 долара за унцію.
НБУ встановлює закупівельні ціни з урахуванням зміни світових трендів. Сьогодні вартість банківського золота, тобто найвищої проби – 5 396,86 гривень за грам.