Какая цена золота сейчас?
По состоянию на 10 утра, стоимость золота выросла на 0,5% и достигла 4 128,49 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Максимум за сессию составил – 4 179,48 доллара за унцию.
Почему дорожает золото:
- растут ожидания относительно снижения ставок ФРС (ожидается, что они опустятся на 25 базисных пунктов в октябре);
- увеличивается торговое напряжение между США и Китаем (лидеры этих стран планируют встретиться в конце октября в Южной Корее, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию);
- активные покупки золота со стороны Центробанков.
Аналитики Bank of America и Societe Generale недавно изменили свой прогноз. Теперь они ожидают, что золото должно достичь 5000 долларов за унцию в середине 2026 года.
Интересно! Золото, как правило, особенно хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок.
Что нужно знать о стоимости драгоценных металлов сейчас?
14 октября стоимость серебра несколько снизилась после достижения максимума. Сейчас спотовая цена серебра – 52,27 доллара за унцию. Вчерашний максимум составлял – 53,60 доллара.
А вот платина сегодня подорожала на 0,6%. Она теперь стоит 1 654,65 доллара за унцию. В свою очередь палладий, вырос в цене на 0,2% и достиг – 1 477,95 доллара за унцию.
НБУ устанавливает закупочные цены с учетом изменения мировых трендов. Сегодня стоимость банковского золота, то есть самой высокой пробы – 5 396,86 гривны за грамм.