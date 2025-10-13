Чому дорожчає золото?

Водночас максимальне значення за сесію склало – 4 079,70 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Саме це може знищити Путіна: ПАРЄ запропонувала рішення

Чому росте ціна на золото:

після посилення напруження між США та Китаєм, інвестори збільшили свої ставки на безпечні активи;

також ринок очікує зниження ставок ФРС у жовтні (імовірно, вони опустяться на 25 базисних пунктів).

Зверніть увагу! У відповідь на дії Китаю, Трамп пообіцяв вести 100% тарифи на китайські товари.

Постійні високі інвестиції та попит з боку центрального банку повинні додатково підтримувати ціну на золото. Ми прагнемо до зростання ціни до 4 200 доларів за унцію,

– каже аналітик UBS Джованні Стауново.

Bank of America, своєю чергою, змінив прогноз. Очікується, що у 2026 році золото має зрости в ціні до 5 000 доларів за унцію.

Цікаво! З початку року золото подорожчало на більш як 50%.

Що потрібно знати про ціни на золото зараз?