У понеділок, 4 грудня, ціни на золото встановили новий історичний максимум. Попередній рекорд зафіксували на початку серпня 2020 року.

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Золото встановило новий історичний рекорд

Під час торгів вартість золота зросла на понад 3% до 2135 доларів за унцію. При цьому з початку жовтня дорогоцінний метал приблизно на 15%. Аналітики виділяють кілька причин, які могли спричинити стрімке зростання:

Зростання інтересу до золота на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС;

Сповільнення інфляції;

Очікування, що центробанк США перейде до зниження ключової ставки.

До теми! У другій половині листопада золото вперше з кінця липня злетіло вище 2 тисяч доларів за унцію. До головних факторів, які підтримали дорогоцінний метал, віднесли знецінення долара, попит в Азії та очікування щодо зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Також варто не забувати про ще один важливий момент – сильний попит на золото зі сторони центральних банків. Регулятори уже встановили кілька рекордів. Водночас експерти вважають, що подальше зростання золото буде незначним. На момент створення цього матеріалу, вартість дорогоцінного металу коливається на рівні 2012 доларів за унцію, інформує Kitco.