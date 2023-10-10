Світові центральні банки купують рекордні обсяги дорогоцінного металу з початку 2022 року. Про це повідомляє State Street Global Advisors. Золото традиційно вважають активом-прихистком у кризові періоди.

Зверніть увагу Ставка на перспективу: як вийти на абсолютно новий рівень фінансової свободи

Центробанки активно купують золото

У перші 6 місяців 2023 року регулятори закупили 387 метричних тонн золота. При цьому за 2022 рік центробанки придбали безпрецедентні 1083 тонни дорогоцінного металу. Виділяють кілька причин для такої динаміки:

Укріплення балансу;

Збільшення рівня ліквідності без кредитних ризиків.

Проте варто приділити увагу ще одній причині для закупівлі золота. Йдеться про прагнення диверсифікувати резерви. Таким чином, зокрема, регулятори намагаються відійти від "надзвичайної концентрації" резервів на доларі США. Також очікують, що банки продовжать купувати золото.

Загалом рекордна купівля золота є частиною більш масштабного світового тренду, який пов'язаний з доларом США. Річ у тому, що у світі періодично звучать заяви про скорочення залежності від американської валюти у сферах торгівлі та інвестиціях. Головна претензія – США використовують цю перевагу для встановлення санкцій проти деяких країн. Активно цей тренд підтримують Китай та Росія.

Реакція у США

З іншої сторони у США уже прокоментували тренд на дедоларизацію та інші заяви, які з цим пов'язані. Очільниця американського Мінфіну Джанет Єллен вважає, що жодна країна немає відповідної інфраструктури, завдяки якій інша валюта могла б замінити долар на глобальному рівні. Також чиновниця наголосила, що США намагаються з розумом використовувати інструмент фінансових санкцій.

Схожу думку висловив й легендарний інвестор Воррен Баффет. На його думку, світ буде залежати від долара США, щонайменше, до 2065 року. Тоді як у 2013 році мільярдер заявляв, що долар має реальні шанси назавжди закріпити за собою "королівський статус" у світі.