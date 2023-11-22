Вартість золота перетнула важливу психологічну позначку

Грудневі ф'ючерси на золото під час торгів у вівторок, 21 листопада, на біржі у Нью-Йорку подорожчали на 1,15%. Таким чином, вартість однієї тройської унції зросла трохи вище 2003 доларів. Цю позначку ціна золота перетнула вперше з кінця липня. Додамо, що у рамках вчорашніх торгів золото досягнуло максимального рівня за два тижні.

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Виділяють декілька причин, які допомогли золоту істотно вирости в ціні:

Активний попит на золото в Азії. Для прикладу, в жовтні Індія імпортувала в рази більше дорогоцінного металу, ніж прогнозували до цього;

Ослаблення долара на ринку, який наближається до рекордного місячного спаду за рік та зменшення прибутковості державних облігацій США;

Ринки очікують, що Федеральний резерв завершив цикл підвищення ключової ставки.

Крім того, президент GoldSeek.com заявив, що завдяки вище згаданим факторам, золото має усі шанси подорожчати вище 2000 доларів за унцію та спробувати досягнути нових максимумів.

До теми! Ще один важливий момент – сильний попит на золото зі сторони центральних банків. Регулятори уже встановили кілька рекордів.

Нагадаємо, що внутрішньоденний пік для цін на дорогоцінний метал зафіксували на початку серпня 2020 року. Тоді вартість золота зупинилася на рівні 2089,2 долара за унцію. Тоді як рекордне значення на закриття торгів було на рівні 2069,4 долара за унцію. На момент створення цього матеріалу, ціна золота коливається на рівні 2001,55 долара за унцію, за даними GoldPrice.