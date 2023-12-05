В понедельник, 4 декабря, цены на золото установили новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале августа 2020 года.

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Золото установило новый исторический рекорд

В ходе торгов стоимость золота выросла более чем 3% до 2135 долларов за унцию. При этом с начала октября драгоценный металл примерно на 15%. Аналитики выделяют несколько причин, которые могли вызвать стремительный рост:

Рост интереса к золоту на фоне войны между Израилем и ХАМАС;

Замедление инфляции;

Ожидание, что центробанк США перейдет к понижению ключевой ставки.

К теме! Во второй половине ноября золото впервые с конца июля взлетело выше 2 тысяч долларов за унцию. К главным факторам, поддержавшим драгоценный металл, отнесли обесценивание доллара, спрос в Азии и ожидания изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Также стоит не забывать о еще одном важном моменте – сильном спросе на золото со стороны центральных банков. Регуляторы уже установили несколько рекордов. В то же время эксперты считают, что дальнейший рост золота будет незначительным. На момент создания этого материала стоимость драгоценного металла колеблется на уровне 2012 долларов за унцию. Kitco.